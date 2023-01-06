Словно Валиде-султан: Анна Нетребко в восточном наряде канареечного цвета предстала за границей

Анна Нетребко уже много лет строит карьеру на сцене. Она успела прославиться на весь мир. Оперная певица может похвастаться тем, что объездила множество стран. Только в минувшем году она давала концерты в Израиле, Аргентине, Франции, Италии. А вот Новый год она провела дома в Вене с друзьями и сыном Тьяго.
И пока муж звезды Юсиф Эйвазов активно гастролирует, Анна устроила себе отпуск. 5 января она поделилась кадрами из арабской страны. Певица покрасовалась на фоне море и песчаного города, а днем заглянула в местное заведение, где отведала чай. Оперная дива облачилась в восточный костюм с платком канареечного цвета.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Ой, Зухра, ты ли?» – пошутила сестра артистки Наталья.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Нетребко. Некоторым она напомнила героиню турецкого сериала «Великолепный век».
«Любой наряд вас к лицу», «Шамаханская царица», «Прекрасный, новый образ, вам очень идет», «Валиде-султан, ты ли это?», «Ну прям ваш образ», — стали писать подписчики.