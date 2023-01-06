Словно Валиде-султан: Анна Нетребко в восточном наряде канареечного цвета предстала за границей

И пока муж звезды Юсиф Эйвазов активно гастролирует, Анна устроила себе отпуск. 5 января она поделилась кадрами из арабской страны. Певица покрасовалась на фоне море и песчаного города, а днем заглянула в местное заведение, где отведала чай. Оперная дива облачилась в восточный костюм с платком канареечного цвета.

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