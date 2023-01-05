Дразнит Харламова своими «вишенками»: Асмус в тугом бикини засветив «налившуюся» грудь, позируя вверх тормашками

Новый год Кристина решила отметить в Дубае. Она прилетела на курорт с дочкой Анастасией. Актриса решила выложить фото не только с яхты, где красовалась в платье. Она покрасовалась в бассейне в мини-бикини. Асмус в тугом купальнике встала на руки и вытянулась словно струна. Она блеснула фигурой восьмеркой. Лиф не скрыл ее налившийся бюст.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».