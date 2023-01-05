Дразнит Харламова своими «вишенками»: Асмус в тугом бикини засветив «налившуюся» грудь, позируя вверх тормашками

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Многие ее знают благодаря роли в сериале «Интерны». А также она много лет была женой Гарика Харламова. Их внезапный развод в 2020 году удивил общественность. А недавно бывшие супруги повздорили в соцсетях. Оказалось, что они живут в одном доме.
Новый год Кристина решила отметить в Дубае. Она прилетела на курорт с дочкой Анастасией. Актриса решила выложить фото не только с яхты, где красовалась в платье. Она покрасовалась в бассейне в мини-бикини. Асмус в тугом купальнике встала на руки и вытянулась словно струна. Она блеснула фигурой восьмеркой. Лиф не скрыл ее налившийся бюст.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
Потом Кристина упала и вся намокла. Поклонники неоднозначно отреагировали на кадры. Многие ее осудили за откровенные кадры. Но некоторые решили, что актриса просто дразнит бывшего мужа. «Красивая форма ореха», «Грудь видно, даже вишенки торчат», «ну тут все очень эстетично», «Какая стройняшка», «Не могла купальник более приличный найти?» — стали писать подписчики.