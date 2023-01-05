«Самая активная зрительница»: Сергей Лазарев заснял подросшую дочку в свитере с рюшами на новогоднем шоу

Сергей Лазарев давно прославился на всю страну. Он завоевал множество наград. Певец в последнее время все чаще ведет передачи и шоу на телевидении. Несмотря на свою занятость, он успевает воспитывать двоих детей: сына Никиту и дочку Анну. В честь Нового года они украсили елку и даже написали письма Деду Морозу.
Ранее Лазарев успел посетить утренник дочки в садике и поддержал сына, который сыграл в школьном спектакле две роли. А вот 4 января певец своих наследников сводил на новогоднюю сказку «Гудвин великий и ужасный». Он заснял свою дочку, которая сидела в зале в свитере с рюшами. Анна не могла усидеть на месте и кричала подсказки актерам.
«Самая активная зрительница новогодней сказки. Подсказки из зала! В Деда Мороза не верит, а в Гудвина верит», – удивилося Сергей.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники были восхищены четырехлетней наследницей артиста. Многие отметили, что она растет очень артистичной. «Какая она милая», «Добрая девочка растет», «Аня точно будет актрисой», «Такая она эмоциональная», «Сергей, ваша дочка просто красавица», «Ну что за сладкий ребенок», — стали писать подписчики.
Анна Лазарева. Фото: соцсети звезды