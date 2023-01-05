«Самая активная зрительница»: Сергей Лазарев заснял подросшую дочку в свитере с рюшами на новогоднем шоу

Ранее Лазарев успел посетить утренник дочки в садике и поддержал сына, который сыграл в школьном спектакле две роли. А вот 4 января певец своих наследников сводил на новогоднюю сказку «Гудвин великий и ужасный». Он заснял свою дочку, которая сидела в зале в свитере с рюшами. Анна не могла усидеть на месте и кричала подсказки актерам.

«Самая активная зрительница новогодней сказки. Подсказки из зала! В Деда Мороза не верит, а в Гудвина верит», – удивилося Сергей.

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