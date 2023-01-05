Пуговки не выдержали: Наталья Рудова в кукольном платье показала «ложбинку греха» на камеру

Теперь Наталья начинает день с принятия солнечных ванн. Она то и дело красуется на пляже в купальнике. На курорте блондинка не прячет достоинств фигуры. На этот раз она прогуляться в кукольном платье. Пуговки на декольте расстегнулись, не выдержав давления шаровидной груди. Рудова засветила ложбинку греха на публике.

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