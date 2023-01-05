Пуговки не выдержали: Наталья Рудова в кукольном платье показала «ложбинку греха» на камеру

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Зрители полюбили ее благодаря роли в сериале «Татьянин день». А в этом году она снялась в картине «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. В свои 39 лет актриса не перестает следить за фигурой. Она без стеснения позирует в мини-бикини. Звезда этой зимой уехала в Дубай на каникулы.
Теперь Наталья начинает день с принятия солнечных ванн. Она то и дело красуется на пляже в купальнике. На курорте блондинка не прячет достоинств фигуры. На этот раз она прогуляться в кукольном платье. Пуговки на декольте расстегнулись, не выдержав давления шаровидной груди. Рудова засветила ложбинку греха на публике.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она выглядит очень привлекательно. «Вот это красотка», «Блондинка на миллион», «Выглядите просто сногсшибательно», «Взгляд от декольте не оторвать», «Вы точно всех сразили», «Пышки свои прикройте, подгорят», — стали писать в Сети.