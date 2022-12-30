«Цвет невинности»: Подольская в невесомом платье на голое тело блеснула своими точеными формами

В декабре Наталья то и дело появляется на публике. Она не боится быть броской. На съемках одной из новогодних программ певица предстала в белоснежном платье с открытой спиной и бахромой. Наряд позволил ей блеснуть хрупкими формами. Подольская едва прикрыла сокровенное. Многие поклонники пришли в восторг от невесомого наряда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».