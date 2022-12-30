«Цвет невинности»: Подольская в невесомом платье на голое тело блеснула своими точеными формами

Наталья Подольская многим знакома по «Фабрике звезд». Она продолжает выступать на сцене. Певица уже много лет строит карьеру, но ей также удалось создать семью. Она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. И хоть у артистки подрастают сыновья, ей удается держать себя в форме. В 40 лет звезда то и дело носит шорты, бикини и короткие платья.
В декабре Наталья то и дело появляется на публике. Она не боится быть броской. На съемках одной из новогодних программ певица предстала в белоснежном платье с открытой спиной и бахромой. Наряд позволил ей блеснуть хрупкими формами. Подольская едва прикрыла сокровенное. Многие поклонники пришли в восторг от невесомого наряда.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Платье Натальи Подольской очень нежное, легкое, я бы даже сказал невесомое. Она в нем словно снежинка: трогать нельзя, иначе растает. Только смотреть.
Здесь открыты сразу две части тела — спина и одна нога. По правилам вечерней моды принято показывать, что-то одно, но несмотря на риск, получилось изящно, совсем не вульгарно.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
Обвинений в излишках голого тела удалось избежать за счет цвета невинности и нежности фактуры. Пушистая, словно мягкий снег, бахрома сделала образ мягким. Без намека на агрессивную сексуальность, которая была неуместна.
Что еще можно сказать. Сам крой платья очень простой. Чтобы его носить нужно иметь три качества: красивое тело, яркую внешность и мощную харизму. Все это у Подольской есть. Иначе платье выглядело бы как ночнушка», — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro