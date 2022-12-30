«Возраст подан элегантно»: 67-летняя Долина в шелковом платье и розовых брюках выступила с Кокой

Лариса Долина уже много лет выступает на публике. Она не скрывает, что почти не сидит без дела. Певица в свои 67 лет продолжает выступать, участвовать в съемках шоу и экспериментировать со стилем. На этот раз она удивила многих поклонников, так как записала фит с Клавой Кокой, которая за последние несколько лет стала кумиром молодежи.
Для съемок в новогоднем шоу «VK под шубой» на НТВ Долина решила одеться в одной гамме с Кокой. она предстала в шелковом платье ультрамаринового цвета с драпировкой на талии. Лук певица дополнила розовыми брюками. Артистке сделали прическу с рваной челкой и макияж со стразами.
А вот Клава щегольнула в мини-платье с пайетками и сверкающих сапогах в тон. Ей сделали аккуратную укладку в стиле Белоснежки.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лариса Александровна. Многие отметили, что она даже помолодела. Для сайта Teleprogramma.pro лук артисток оценил модельер Наз Маер.
«Если говорить про трендвость цвета, то в этом сезоне черный отвоевал свои позиции у синего, проигранные несколько лет назад. Тотал блэк на данный момент более актуальный вариант, нежели образ в синем.
Хотя, если говорить про вечернюю мода — а в данном случае мы рассматривает концертные, сценические наряды, которые ближе к вечерней моде — то синий остаётся трендовым цветом на ровне с красным, золотом и серебром.
В образе Ларисы Долиной красивый контраст. Синий и розовый. Не самое популярные сочетание, хотя по цветовому кругу Иттена эти оттенки пересекаются и работаю вместе, что мы и видим. У Долиной хорошо сформирован и укомплектован образ — выстроена вертикаль, есть каблук, подчеркнута талия, но сохранена свобода движения. Возраст подан элегантно.
Клава Кока и Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Что касается Клавы, то платье в ее стиле. В стиле дерзкой и уверенной в себе девушки. Оно трендовое и праздничное. Игривые ушки тоже в тему, но обувь я бы заменил. Есть фрагмент на видео, где Клава в кроссовках на массивной подошве.
Вот к образу дерзкой девчонки они подходят больше. Видимо певицу решили «причесать» под каноны тв и получилось слишком прилизано. Ей нужна растрепанность, она же бунтарка!» — высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro