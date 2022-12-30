«Возраст подан элегантно»: 67-летняя Долина в шелковом платье и розовых брюках выступила с Кокой

Для съемок в новогоднем шоу «VK под шубой» на НТВ Долина решила одеться в одной гамме с Кокой. она предстала в шелковом платье ультрамаринового цвета с драпировкой на талии. Лук певица дополнила розовыми брюками. Артистке сделали прическу с рваной челкой и макияж со стразами.

А вот Клава щегольнула в мини-платье с пайетками и сверкающих сапогах в тон. Ей сделали аккуратную укладку в стиле Белоснежки.

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