Поцеловала Батрутдинова прямо на его глазах: Бузова едва не столкнулась с Давой на премьере фильма

Ольга Бузова продолжает вести передачи и давать концерты. Она остается одной из самых успешных артисток в стране. Однако пока она не обрела счастье в личной жизни. Телеведущая мечтает о семье, но после расставания с Давой она так и не начала ни с кем серьезных отношений. Однако недавно тайный поклонник прислала в ее квартиру так много роз, словно скупил целый магазин.
29 декабря Ольга приехала на премьеру новогодней комедии «СамоИрония судьбы», в которой она снялась с Филиппом Киркоровым, Тимуром Батрудиновым и другими звездами. На этот раз артистка облачилась в мерцающее мини-платье с синими пайетками.
Она подчеркнула стройные ноги. Бузова надела кулон в виде сердца, как у героини фильма «Титаник». На красной дорожке она поцеловала Батрутдинова и долго не отпускала его руку.
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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro
Примечательно, что Ольга едва не столкнулась со своим бывшим бойфрендом. Дава тоже приехал на премьеру фильма. Однако он предпочел не пересекаться с артисткой. Блогер пообщался с Тиной Канделаки и другими звездами.
К слову, в этот вечер Бузова также успела пообщаться с Аленой Водонаевой, с которой раньше постоянно ссорилась. Напомним, что премьера «СамоИрония судьбы» выйдет в эфир 31 декабря на ТНТ.
Дава. Фото: соцсети звезды