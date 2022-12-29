Поцеловала Батрутдинова прямо на его глазах: Бузова едва не столкнулась с Давой на премьере фильма

29 декабря Ольга приехала на премьеру новогодней комедии «СамоИрония судьбы», в которой она снялась с Филиппом Киркоровым, Тимуром Батрудиновым и другими звездами. На этот раз артистка облачилась в мерцающее мини-платье с синими пайетками.

Она подчеркнула стройные ноги. Бузова надела кулон в виде сердца, как у героини фильма «Титаник». На красной дорожке она поцеловала Батрутдинова и долго не отпускала его руку.

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