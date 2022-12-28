«Любит себя и свой возраст»: Дженнифер Лопес в мятном мини-платье с воротником «Клодин» отметила католическое Рождество

Дженнифер Лопес уже давно прославилась на весь мир. Она порой устраивает турне, посещая разные страны с концертами. Несколько лет назад артистка даже приезжала в Москву. А в этом году она стала невестой и женой. Певица сыграла свадьбу с Беном Аффлеком. Теперь пару часто видят вместе на вечеринках и красных дорожках.
Даже дома 53-летняя Лопес старается выглядеть элегантно. Недавно она устроила праздничный ужин в честь католического Рождества. Певица накрыла на стол у новогодней елки. Она выбрала для такого случая мятное мини-платье с белым воротником «Клодин» и принтом в виде бантом. Лук дополнили алые туфли. Она подчеркнула стройность своих ног.
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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали, что наряд красивый, но не по возрасту звезде. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.
«Дженнифер Лопес идет этому интерьеру. Больше и добавить нечего: идеальная журнальная картинка.
Длина платья правильная: не консервативная, что позволяет показать шикарные ноги, но и не экстремальная, что не позволяет упрекнуть в стремлении к омоложению. Мне кажется, что Джей Ло вообще это стремление не знакомо. Она любит себя и свой возраст.
Туфли в ретро стиле, хорошо сочетаются с принтом и по цвету, и по стилистике. Декор на поясе делает образ более изысканным. Простое платье уже нельзя назвать простым. Оно интересное.
Украшения хорошо вписались в картину рождественского вечера. Но за свет элегантной прически и макияжа нет перебора. Все очень точно подобрано и исполнено», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro