«Любит себя и свой возраст»: Дженнифер Лопес в мятном мини-платье с воротником «Клодин» отметила католическое Рождество

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды

Певица устроила дома праздничный ужин. Она выбрала яркий образ, который оценил модельер Наз Маер.

Дженнифер Лопес уже давно прославилась на весь мир. Она порой устраивает турне, посещая разные страны с концертами. Несколько лет назад артистка даже приезжала в Москву. А в этом году она стала невестой и женой. Певица сыграла свадьбу с Беном Аффлеком. Теперь пару часто видят вместе на вечеринках и красных дорожках. 

Даже дома 53-летняя Лопес старается выглядеть элегантно. Недавно она устроила праздничный ужин в честь католического Рождества. Певица накрыла на стол у новогодней елки. Она выбрала для такого случая мятное мини-платье с белым воротником «Клодин» и принтом в виде бантом. Лук дополнили алые туфли. Она подчеркнула стройность своих ног. 

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Дженнифер Лопес. Фото: соцсети звезды

Поклонники посчитали, что наряд красивый, но не по возрасту звезде. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер. 

«Дженнифер Лопес идет этому интерьеру. Больше и добавить нечего: идеальная журнальная картинка.

Длина платья правильная: не консервативная, что позволяет показать шикарные ноги, но и не экстремальная, что не позволяет упрекнуть в стремлении к омоложению. Мне кажется, что Джей Ло вообще это стремление не знакомо. Она любит себя и свой возраст.

Туфли в ретро стиле, хорошо сочетаются с принтом и по цвету, и по стилистике. Декор на поясе делает образ более изысканным. Простое платье уже нельзя назвать простым. Оно интересное.

Украшения хорошо вписались в картину рождественского вечера. Но за свет элегантной прически и макияжа нет перебора. Все очень точно подобрано и исполнено», – высказался эксперт. 

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер. Фото:  Teleprogramma.pro

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