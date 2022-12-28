«Любит себя и свой возраст»: Дженнифер Лопес в мятном мини-платье с воротником «Клодин» отметила католическое Рождество

Поклонники посчитали, что наряд красивый, но не по возрасту звезде. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил модельер Наз Маер.

«Дженнифер Лопес идет этому интерьеру. Больше и добавить нечего: идеальная журнальная картинка.

Длина платья правильная: не консервативная, что позволяет показать шикарные ноги, но и не экстремальная, что не позволяет упрекнуть в стремлении к омоложению. Мне кажется, что Джей Ло вообще это стремление не знакомо. Она любит себя и свой возраст.

Туфли в ретро стиле, хорошо сочетаются с принтом и по цвету, и по стилистике. Декор на поясе делает образ более изысканным. Простое платье уже нельзя назвать простым. Оно интересное.

Украшения хорошо вписались в картину рождественского вечера. Но за свет элегантной прически и макияжа нет перебора. Все очень точно подобрано и исполнено», – высказался эксперт.