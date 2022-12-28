Клава Кока в укороченной водолазке не скрыла свои прелести на публике: джинсы едва держатся на бедрах

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. Она смогла стать кумиром молодежи. Певица выпускает новые песни, снимает клипы и участвует в телевизионных шоу. Блондинка не перестает экспериментировать с образами. 26-летняя артистка ищет себе жениха, поэтому привлекает мужское внимание с помощью нарядов.
Примечательно, что Клава в декабре особенного много снимается. На публике она то и дело появляется в коротких платьях. А вот 26 декабря певица приехала на квартирник VK. Она щегольнула в укороченной водолазке сливочного цвета и джинса-шароварах. Артистка оголила свой плоский живот. Она покрасовалась на камеру в своем молодежном аутфите.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники посчитали наряд пикантным. Джинсы едва держались на бедрах Клавы. «Ох, какая ты конфетка», «С голым животиком! Как сокровенно», «Стиль просто пушка», «Ой, вот это фигурка», «Ты словно сбежала из кино! Такая стиляга», «Фигурка то что надо», — стали писать в Сети.