Клава Кока в укороченной водолазке не скрыла свои прелести на публике: джинсы едва держатся на бедрах

Примечательно, что Клава в декабре особенного много снимается. На публике она то и дело появляется в коротких платьях. А вот 26 декабря певица приехала на квартирник VK. Она щегольнула в укороченной водолазке сливочного цвета и джинса-шароварах. Артистка оголила свой плоский живот. Она покрасовалась на камеру в своем молодежном аутфите.

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