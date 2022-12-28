Лариса Долина в мерцающем платье в пол выступила с мужем Анны Нетребко на одной сцене в Москве

На днях Лариса Александровна сообщила, что выпустит трек с Клавой Кокой. Она даже преобразилась для съемок с молодой звездой. А вот в «Крокусе» артистка выступила с Кирилллом Туриченко и знаменитым оперным певцом Юсифом Эйвазовым. На публике певица появилась в платье в пол с золотыми пайетками. Переливающийся наряд подчеркнул ее формы.

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