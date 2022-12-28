Лариса Долина в мерцающем платье в пол выступила с мужем Анны Нетребко на одной сцене в Москве

Лариса Долина уже давно строит карьеру. Она смогла стать знаменитой на всю страну. В 67 лет певица продолжает записывать песни и сниматься в телевизионных передачах. Примечательно, что артистка может похвастаться тем, что у нее постоянно выходят песни, которые она записывает в дуэте с молодыми исполнителями.
На днях Лариса Александровна сообщила, что выпустит трек с Клавой Кокой. Она даже преобразилась для съемок с молодой звездой. А вот в «Крокусе» артистка выступила с Кирилллом Туриченко и знаменитым оперным певцом Юсифом Эйвазовым. На публике певица появилась в платье в пол с золотыми пайетками. Переливающийся наряд подчеркнул ее формы.
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Поклонники пришли в восторг от такого выступления. Многие осыпали комплиментами Долину. К слову, Юсиф уже второй раз приезжает в Россию в этом году. А вот его жена Анна Нетребко в это время находится дома в Вене. Весной многие театры в Европе стали отказываться и дальше с ней работать. После этого звезда перестала приезжать на родину.
Лариса Долина с Кирилллом Туриченко и Юсифом Эйвазовым. Фото: соцсети