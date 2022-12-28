В гостях у бабушки: Лера Кудрявцева впервые за долгое время показала своего подросшего внука Льва

27 декабря у Леры выдался выходной. Она приняла дома гостей. К ней приехали мама и сестра. Дочка телеведущей нарядилась в платье розового цвета. Телеведущая поделилась красочными кадрами. Она показала, как малышке делают маникюр. А вот потом гости стали показывать эксперименты. Вокруг необычной тлеющей жидкости сидели гости. Среди них был мальчик – внук Кудрявцевой Лев.

«Смотрите, какой дракон получился! Вот это опыты у нас тут! Да», – сказала телеведущая. «Это Лева у нас молодец с Машенькой», – похвалила детей бабушка.

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