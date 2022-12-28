В гостях у бабушки: Лера Кудрявцева впервые за долгое время показала своего подросшего внука Льва

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет шоу «Секрет на миллион» и зачастую ведет праздничные концерты. Блондинка порой едва успевает отдыхать. Она при этом растит четырехлетнюю дочку Марию вместе с мужем Игорем Макаровым. Звезда недавно вместе с крохой нарядила дома елку.
27 декабря у Леры выдался выходной. Она приняла дома гостей. К ней приехали мама и сестра. Дочка телеведущей нарядилась в платье розового цвета. Телеведущая поделилась красочными кадрами. Она показала, как малышке делают маникюр. А вот потом гости стали показывать эксперименты. Вокруг необычной тлеющей жидкости сидели гости. Среди них был мальчик – внук Кудрявцевой Лев.
«Смотрите, какой дракон получился! Вот это опыты у нас тут! Да», – сказала телеведущая.
«Это Лева у нас молодец с Машенькой», – похвалила детей бабушка.
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Поклонники давно не видели внука звезды. Напомним, что мальчику четыре года, как и Маше. Он родился в семье сына телеведущей Жана Ленюка и его возлюбленной. Отметим, что даже сама Лера не сразу привыкла, когда ее стали называть бабушкой. В 51 год она выглядит моложе своих лет и постоянно получает комплименты.
Мария Макарова, Лев Ленюк. Фото: соцсети звезды