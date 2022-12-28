«В такой позе заманиваешь Пашу?»: Ляйсан Утяшева раскинула натянутые ножки в воздухе, засветив зону бикини

Ляйсан Утяшева уже давно ведет передачи на телевидении. Она смогла стать не только выдающейся художественной гимнасткой, но и успешной ведущей танцевального шоу. Теперь жена Павла Воли также снимает свои проекты. Примечательно, что в последнее время она все чаще носит откровенные наряды, изумляя публику.
Примечательно, что недавно завершились съемки проектов. Ляйсан уже успела нарядить елку с детьми. А 27 декабря в Сети оказалось пикантное видео. Телеведущая в клетчатой пижамке сидела на диване. При этом ее ноги были за спиной подняты вверх и натянуты. Она эффектно их раскинула прямо в воздухе.
«К Новому году готова», – заявила звезда.
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Примечательно, что Ляйсан была с полотенцем на голове. Она только вышла с душа. Поклонники решили, что видео предназначалось для мужа. Многих телеведущая ошарашила. «В такой позе заманиваешь Пашу?», «Куколка», «Как вы изогнулись!», «Вот это гибкость», «Ой, зона бикини оказалась сбоку», «Как у вас так получается, фантастика», — стали писать в Сети.