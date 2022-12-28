«В такой позе заманиваешь Пашу?»: Ляйсан Утяшева раскинула натянутые ножки в воздухе, засветив зону бикини

Примечательно, что недавно завершились съемки проектов. Ляйсан уже успела нарядить елку с детьми. А 27 декабря в Сети оказалось пикантное видео. Телеведущая в клетчатой пижамке сидела на диване. При этом ее ноги были за спиной подняты вверх и натянуты. Она эффектно их раскинула прямо в воздухе.

«К Новому году готова», – заявила звезда.

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