Роскошно выглядит даже дома: Нетребко в мерцающем платье в пол и накидке со шлейфом щегольнула на праздничном банкете

Анна Нетребко уже давно строит карьеру. Она смогла прославиться на весь мир благодаря своему вокальному таланту. В 51 год артистка не перестает гастролировать. Она давала концерты в этом году в Италии, Израиле, Аргентине и Франции. Лишь недавно певица приехала домой в Вену. Звезда отпраздновала католическое рождество с родными и друзьями.
Примечательно, что лишь на днях Анна нарядила елку вместе с сыном Тьяго. Она любит преображать свой дом к праздникам. А вот 25 декабря певица отметила католическое Рождество, закатив банкет. Гостей она подчевала икрой и дорогим игристым.
А вот потом Нетребко сменила свой обычный лук на праздничный. Она устроила фотосессию в мерцающем золотом платье в пол с пайетками и салатовой накидке с пышными рукавами и шлейфом. Артистка забралась на стремянку, чтобы показать лук во всей красе.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Оперная дива сделала укладку и макияж. Она подчеркнула свои постройневшие формы и скрыла изъяны фигуры. Поклонники были сражены ее роскошным нарядом. Многие отметили, что дома она ходит словно королева. «Как это красиво», «Ой, для журнала кадры подойдут», «Как же вы прекрасны», «Аннушка, это бесподобно», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды