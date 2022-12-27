Роскошно выглядит даже дома: Нетребко в мерцающем платье в пол и накидке со шлейфом щегольнула на праздничном банкете

Примечательно, что лишь на днях Анна нарядила елку вместе с сыном Тьяго. Она любит преображать свой дом к праздникам. А вот 25 декабря певица отметила католическое Рождество, закатив банкет. Гостей она подчевала икрой и дорогим игристым.

А вот потом Нетребко сменила свой обычный лук на праздничный. Она устроила фотосессию в мерцающем золотом платье в пол с пайетками и салатовой накидке с пышными рукавами и шлейфом. Артистка забралась на стремянку, чтобы показать лук во всей красе.

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