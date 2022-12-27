Пухлые щечки, мамины глаза: Климова привела подросшую дочку Месхи в алом платье в театр

Екатерина Климова

Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

Актриса поделилась редкими кадрами с младшей наследницей Изабеллой.

Екатерина Климова много лет снимается в кино. Она успела сняться в большом количестве фильмов и сериалов. В 44 года актриса не перестает восхищать поклонников своей стройной фигурой и моложавым видом. При этом у нее четверо детей.

Дочка Елизавета от первого брака уже стала взрослой. Подрастают и сыновья от Игоря Петренко: Матвей и Корней. А ее младшей дочке Изабелле всего семь лет. 

Обычно Климова часто выходит в свет с сыновьями. Также свободное время она старается уделять младшей дочке. И 26 декабря актриса решила сводить ее в театр на сказочный спектакль. Для такого случая она нарядила девочку в алое атласное платье с принтом. Изабелла взяла с собой игрушку Щелкунчика. 

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Поклонники восхитились малышкой. Многие отметили, что она подросла и стала еще больше похожа на свою маму. «Что за куколка», «Какая она очаровательная», «Глаза мамины», «Как не любоваться этой принцессой», «Такие сладкие щеки», «У вас настоящая красавица растет», — стали писать пользователи Сети.

Изабелла Месхи. Фото: соцсети звезды

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