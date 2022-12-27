Пухлые щечки, мамины глаза: Климова привела подросшую дочку Месхи в алом платье в театр

Екатерина Климова много лет снимается в кино. Она успела сняться в большом количестве фильмов и сериалов. В 44 года актриса не перестает восхищать поклонников своей стройной фигурой и моложавым видом. При этом у нее четверо детей.

Дочка Елизавета от первого брака уже стала взрослой. Подрастают и сыновья от Игоря Петренко: Матвей и Корней. А ее младшей дочке Изабелле всего семь лет.