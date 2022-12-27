Озорник в шортах: младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые появился на рождественском шествии

Кейт Миддлтон давно полюбилась британцам. Жена принца Уильяма исполняет королевские обязанности, всегда продумывает свои образы до мелочей, учтива и добра. В этом году супруги получили новые титулы, поэтому дел у них прибавилось. Недавно они принимали гостей во дворце на светском ужине.
А вот минувшие выходные королевская семья провела в Сандрингеме. Там прошла церковная служба в честь католического Рождества. А также Миддлтон с мужем приняла участие в праздничном шествии по улице, где собрались толпы людей. Супруги взяли с собой детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.
Для младшего сына пары это был дебют на шествии. Он не появлялся на публике длительное время, так как малышу всего четыре года. Порой Луи проявляет себя, как озорник.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press
Миддлтон нарядила маленького принца в синие пальто, под которым были рубашка и шорты. Лук дополнили ботинки с гольфами. Это традиционный наряд для такого случая. А вот принц Джордж был в костюме, как отец.
Принц Луи демонстрировал признаки детской непосредственности, чем вызывал улыбки у поклонников монаршего семейства. Когда семья шла к церкви, то они остановились, чтобы поприветствовать публику.
Младший сын королевской пары держал за руку маму, он постоянно тянул ее, пытаясь заставить замолчать и двигаться дальше. Луки нетерпеливо переминался с ноги на ногу и хмурил брови от того, что взрослые его не слушались. В завершении шествия мальчик заметно подобрел и улыбнулся присутствующим.
Кейт Миддлтон и принц Луи. Фото: Global Look Press