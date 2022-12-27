Озорник в шортах: младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые появился на рождественском шествии

А вот минувшие выходные королевская семья провела в Сандрингеме. Там прошла церковная служба в честь католического Рождества. А также Миддлтон с мужем приняла участие в праздничном шествии по улице, где собрались толпы людей. Супруги взяли с собой детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Для младшего сына пары это был дебют на шествии. Он не появлялся на публике длительное время, так как малышу всего четыре года. Порой Луи проявляет себя, как озорник.

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