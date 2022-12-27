Намочила свой «орех»: Бузова окунулась в бочку, прикрыв пополневшие прелести вениками (видео)

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она продолжает вести передачи и давать концерты. В конце декабря у нее особенно много съемок. Однако артистка находит время на отдых. Накануне она провела целый день с мамой, сводив ее не только в ресторан, но и театр. А вот вечер 26 декабря звезда провела в бане.
На этот раз Бузова покрасовалась в бикини. Она сама призналась, что поправилась. Артистка хотела похудеть к Новому году, но не смогла отказаться от колбаски. Не удивительно, что она нырнула в бочку с водой, намочив свои прелести. При этом телеведущая прикрыла свои формы вениками. Она с подругой поплескалась в воде в одном купальнике.
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«Вместо предновогодней суеты, мы успели сходить в баню. Осталось купить подарки, придумать наряд, накрыть стол, и не проспать Новый год», – заявила Бузова.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Однако не обошлось без критики. «У Волочковой? Бегите девки», «С макияжем в бане! Вот умора», «Фигурку лучше прячь», «Оля, тебе не нужно переживать, заранее животик наела», — стали писать в Сети.