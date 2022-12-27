Намочила свой «орех»: Бузова окунулась в бочку, прикрыв пополневшие прелести вениками (видео)

На этот раз Бузова покрасовалась в бикини. Она сама призналась, что поправилась. Артистка хотела похудеть к Новому году, но не смогла отказаться от колбаски. Не удивительно, что она нырнула в бочку с водой, намочив свои прелести. При этом телеведущая прикрыла свои формы вениками. Она с подругой поплескалась в воде в одном купальнике.

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