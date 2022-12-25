Теплая встреча: Татьяна Навка в трикотажном костюме цвета сочной травы увиделась с Ольгой Бузовой

Татьяна Навка не перестает работать. Хоть она и завершила карьеру в спорте, на лед фигуристка выходит часто. В этом году чемпионка решила создать новое ледовое представление. 24 декабря в Москве состоялась премьера постановки «История любви Шахерезады». Она исполнила в ней главную роль.
Поддержать жену приехал Дмитрий Песков. Он был с дочкой Надей, которая тоже катается на коньках. Также среди гостей отметились: Филип Киркоров с детьми, певица Жасмин с дочкой и другие известные персоны. На трибунах сидела Ольга Бузова. она пришла в бархатном мини-платье и черном плаще. Она была очень рада, когда увидела Пескова и смогла с ним поговорить.
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Ольга Бузова и Дмитрий Песков. Фото: соцсети звезды
А за кулисами Ольга уже смогла повидаться с Навкой, которая переоделась после выступления. Фигуристка предстала в трикотажном костюме цвета сочной травы. Наряд оверсайз визуально сделала ее фигуру еще более хрупкой. Бузова сказала чемпионке свои слова восхищения. Она была впечатлена ее новым шоу.
Ольга Бузова и Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды