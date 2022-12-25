Клава догоняет маму по росту: Орбакайте в серебристом платье отметила с дочкой католическое Рождество в квартире в США

Теперь у Клавы каникулы. Не исключено, что она решила их провести в Майами, где у ее родителей тоже есть квартира. 25 декабря Орбакайте поделилась снимком, сделанным дома. Она позировала у нарядной елки в серебристом платье плиссе. Певица обняла дочку, которая почти догнала ее по росту. Наследница артистки предстала в белом комбинезоне. Они отпраздновали католическое Рождество.

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