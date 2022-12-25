Клава догоняет маму по росту: Орбакайте в серебристом платье отметила с дочкой католическое Рождество в квартире в США

Кристина Орбакайте еще недавно находилась в Москве. В этом году она снималась в кино, давала гастроли и отметилась на телевизионных шоу. Певица успела сняться и для новогодних проектов, к потом уехала в США. Уже по-традиции она проводит время с дочкой Клавой, которая учится в Нью-Йорке.
Теперь у Клавы каникулы. Не исключено, что она решила их провести в Майами, где у ее родителей тоже есть квартира. 25 декабря Орбакайте поделилась снимком, сделанным дома. Она позировала у нарядной елки в серебристом платье плиссе. Певица обняла дочку, которая почти догнала ее по росту. Наследница артистки предстала в белом комбинезоне. Они отпраздновали католическое Рождество.
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Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Всем счастья и добра», – написала Кристина.
Комментарии к посту она отключила, чтобы избежать негативных слов от хейтеров. Добавим, что осенью в США уехал и ее старший сын Никита Пресняков. А теперь его жена Алена Краснова совершила путешествие и оказалась на Гавайях.