Кардашьян в прозрачном боди под леопарда засветила свои «сдобные» формы: наряд трещит по швам

Ким Кардашьян уже давно прославилась на весь мир. За ее соцсетями следят более 300 миллионов человек. Американская светская львица после развода с Канье Уэстом не перестает удивлять поклонников своими образами. Она полюбила платья, в которых с трудом передвигается. А недавно звезда засветила грудь в мокром белье.
А вот 24 декабря Ким отметилась в капроновом боди с принтом под леопарда. Она едва прикрыла интимные места, надев утягивающий корсет и чулки-сапожки. Модель подчеркнула каждый изгиб своего тела. Она похвасталась осиной талией и своими пышными ягодицами. Кардашьян сменила прическу, сделав волосы короче.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие посчитали, что этот наряд опасный. «Кажется такой наряд не снять», «Ваши дыньки тут прям пылают», «Вот-вот лопнет ваше боди», «Опасно в нем приседать», «Пятнистый орех», «Ох, вот это пятая точка», «Вы такая сдобная», — стали писать в Сети.