Кардашьян в прозрачном боди под леопарда засветила свои «сдобные» формы: наряд трещит по швам

А вот 24 декабря Ким отметилась в капроновом боди с принтом под леопарда. Она едва прикрыла интимные места, надев утягивающий корсет и чулки-сапожки. Модель подчеркнула каждый изгиб своего тела. Она похвасталась осиной талией и своими пышными ягодицами. Кардашьян сменила прическу, сделав волосы короче.

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