Две модницы: Проскурякова в белоснежной шубке устроила танцы с подросшей дочкой на улице

Юлия Проскурякова уже давно выступает на сцене. В ее копилке также есть роли в кино. В свои 40 лет она не перестает удивлять поклонников моложавой внешностью. На публике артистка появляется то в платьях, то в костюмах. Несмотря на свою занятость, она растит дочку Веронику. Во всем ей помогает муж Игорь Николаев.
Этой зимой Юлия уже водила наследницу на ГУМ-каток. Девочка впервые встала на коньки. А вот накануне певица устроила вечерний променад. Она облачилась в белоснежную шубку. Голубая вязаная шапка и сапоги дополнили лук. Вероника была одета с мамой в одной гамме. Они даже станцевали, покрутив головой прямо на улице.
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Поклонники восхитились тем, как выросла дочка Николаева. Многие также отметили, что Проскурякова замечательная мама. «Какие вы красивые», «Надо уметь веселиться», «Ох, какие танцы», «Мне так нравится ваш стиль», «Вероника прям подросла», «Такие две куколки! Прелесть», — стали писать пользователи Сети.
Юлия Проскурякова с дочкой. Фото: соцсети звезды