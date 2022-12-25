Две модницы: Проскурякова в белоснежной шубке устроила танцы с подросшей дочкой на улице

Этой зимой Юлия уже водила наследницу на ГУМ-каток. Девочка впервые встала на коньки. А вот накануне певица устроила вечерний променад. Она облачилась в белоснежную шубку. Голубая вязаная шапка и сапоги дополнили лук. Вероника была одета с мамой в одной гамме. Они даже станцевали, покрутив головой прямо на улице.

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