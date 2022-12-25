Это Равшана, только с кудряшками: Куркова поделилась домашними кадрами с двухлетним сыном

На этот раз Куркова вернулась домой после отпуска на Бали, где была с наследником. Она решила поделиться домашними кадрами. Актриса засняла сына, который уже любит разглядывать книжки. Дома у них появилась нарядная елка. Мальчик растет кудрявым шатеном.

«А сердце, оказывается, может быть таким большим», – поделилась звезда.

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