Это Равшана, только с кудряшками: Куркова поделилась домашними кадрами с двухлетним сыном

Равшана Куркова уже давно снимается в кино. В ее копилке десятки ярких ролей. Она снялась в фильме «Балканский рубеж», а также сериале «А у нас во дворе». К слову, актриса скрывает личную жизнь. Однако в прошлом году она показала сына Гаспара. Мальчик появился на свет тайно. Но известно, что его папа бизнесмен Сергей Амарян.
На этот раз Куркова вернулась домой после отпуска на Бали, где была с наследником. Она решила поделиться домашними кадрами. Актриса засняла сына, который уже любит разглядывать книжки. Дома у них появилась нарядная елка. Мальчик растет кудрявым шатеном.
«А сердце, оказывается, может быть таким большим», – поделилась звезда.
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Равшана Куркова с сыном. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как вырос наследник артистки. Многие отмечают, что он очень похож на маму. «Мама, только с кудряшками», «Какие вы нежные», «Это мальчик просто чудо», «Как вы в миг стали счастливой», «Очаровательный у вас сын», «Любуюсь этим пацаном», «Это краш растет», — стали писать в Сети.
Гаспар. Фото: соцсети звезды