Ляйсан Утяшева в платье с кружевами оголила свои упругие «мячики» в смелом декольте: лишила дара речи

Теперь Ляйсан ведет популярный проект, где каждый предстает в женственных нарядах. В новом выпуске участники собрались для ужина на банкете, где их ждали сюрпризы. Однако они лишились дара речи, когда к ним вышла ведущая.

Утяшева была в черном платье с откровенным декольте и кружевной юбкой. Она блеснула округлым бюстом и не стала прятать изящные бедра.

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