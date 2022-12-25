Ляйсан Утяшева в платье с кружевами оголила свои упругие «мячики» в смелом декольте: лишила дара речи

Ляйсан Утяшева уже давно строит карьеру на телевидении. Она менялась на глазах публики. После вторых родов не сразу, но экс-гимнастка захотела похудеть. Она постройнела и обновила гардероб. Теперь жена Павла Воли все чаще подчеркивает свои формы. Еще больше она раскрепостилась в шоу «Наследники и самозванцы».
Теперь Ляйсан ведет популярный проект, где каждый предстает в женственных нарядах. В новом выпуске участники собрались для ужина на банкете, где их ждали сюрпризы. Однако они лишились дара речи, когда к ним вышла ведущая.
Утяшева была в черном платье с откровенным декольте и кружевной юбкой. Она блеснула округлым бюстом и не стала прятать изящные бедра.
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Ляйсан Утяшева и Дава. Фото: соцсети звезды
Поклонники признались, что жена Воли их поразила своим смелым образом. Многие стали писать ей комплименты, но не обошлось и без критики. «Ну это прям смелое декольте», «Ляся перестала прятать прелести», «А Воля одобрил?», «Как вы прильнули к Даве», «Ой, какие шары», «Зачем вы так стали одеваться?» — прокомментировали кадры в Сети.