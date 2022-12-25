Теона не скрыла грусти: Бородина закатила вечеринку для семилетней дочки, а Омаров не приехал к имениннице

На днях Теона отметила свой день рождения. Бородина устроила ей сюрприз с шариками и подарками. А вот 24 декабря она уже организовала вечеринку, на которую пришли маленькие гости и даже знаменитости. Именинница сменила несколько нарядов. Были игры, кэнди-бар, фотозона и множество развлечений.

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