Теона не скрыла грусти: Бородина закатила вечеринку для семилетней дочки, а Омаров не приехал к имениннице

Ксения Бородина уже давно работает на телевидении. Она растит дочку Марусю от первого брака и дочку Теону от второго мужа Курбана Омарова. Звезда не скрывает, что развод с последним избранником был тяжелым для ее наследницы. А со временем стало понятно, что Омаров редко навещает свою дочку.
На днях Теона отметила свой день рождения. Бородина устроила ей сюрприз с шариками и подарками. А вот 24 декабря она уже организовала вечеринку, на которую пришли маленькие гости и даже знаменитости. Именинница сменила несколько нарядов. Были игры, кэнди-бар, фотозона и множество развлечений.
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В конце вечера с Теоной сделала фото Ольга Орлова. Девочка была в черном платье. Поклонники заметили, что она грустная. Многие решили, что дочка Бородиной расстроена, так как ее папа не приехал. Курбан этот вечер провел со своим сыном от первого брака. Возможно, что телеведущая запретила ему приезжать, так как не скрывает, что не хочет с ним общаться.
«Видно грусть у ребенка, что без отца», «Тея прям несчастная», «Не хватает ей папы», «Как она расстроена», — стали писать в Сети.
Ольга Орлова и Теона. Фото: соцсети