Клава Кока в рваных джинсах блеснула своими «сдобными» формами: прелести у всех на виду

Клава Кока уже много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что любит удивлять публику. Блондинка снимает красочные клипы и не боится экспериментировать со стилем. Певица носит как соблазнительные платья, то и щеголяет в шортах и чулках. При этом звезда не скрывает, что она ищет себе жениха.
На этот раз Клава приехала на последние съемки шоу в этом году. Она пока не раскрывает название проекта, в котором ее увидят зрители в скором времени. Однако певица поделилась эксклюзивными кадрами. Она щегольнула в тугом топе с горлом и рваных джинсах с низкой посадкой. Кока блеснула мягким животиком и едва не засветила сокровенное.
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Поклонники были восхищены тем, как артистка выглядит. Многие отметили, что Клава выделяется из всех, так как ее фигуру «сочная». Ее осыпали комплиментами. «В этих джинсах еще две девушки поместятся», «Не потеряй штанишки», «Какая вы вкусная», «Безумно хорошо!», «Животик — загляденье», — стали писать в Сети.