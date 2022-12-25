Клава Кока в рваных джинсах блеснула своими «сдобными» формами: прелести у всех на виду

На этот раз Клава приехала на последние съемки шоу в этом году. Она пока не раскрывает название проекта, в котором ее увидят зрители в скором времени. Однако певица поделилась эксклюзивными кадрами. Она щегольнула в тугом топе с горлом и рваных джинсах с низкой посадкой. Кока блеснула мягким животиком и едва не засветила сокровенное.

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