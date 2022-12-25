На полусогнутых устроила танец краба: Нюша в откровенном платье без белья сразила поклонников

Нюша уже давно строит карьеру на сцене. Она может может похвастаться большим количеством хитов. А за последние несколько лет певица еще и обрела семью. Она состоит в браке с Игорем Сивовым, которому подарила двоих детей. У них растет дочка Серафима-Симба, а недавно годик исполнился сыну Саффрону.
Поклонники следят за жизнью Нюши. Она уже длительное время живет в Дубае, но порой приезжает в Москву. Певица носит смелые наряды, так как почти вернулась в форму. Она не перестает удивлять публику своими образами.
На этот раз артистка покрасовалась у новогодней елки. Она вышла к камере в топе-хомуте и юбке с разрезом, а потом ее лук пропал, а на его месте получилось белое мини-платье. Звезда стала танцевать, едва прикрыв сокровенное.
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Поклонники заметили, что Нюша была без белья. Многие отметили, что певица выглядит осень смело. А вот ее танцы подвергли критике. «Что за нелепые танцы?», «Наряды все откровеннее», «Привычка на полусогнутых — чтобы не увидели неидеальных ног», «Что за танец краба! Ой, смешно», «Когда вернется Нюша в хороших нарядах, печаль», — стали писать в Сети.