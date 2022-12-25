На полусогнутых устроила танец краба: Нюша в откровенном платье без белья сразила поклонников

Поклонники следят за жизнью Нюши. Она уже длительное время живет в Дубае, но порой приезжает в Москву. Певица носит смелые наряды, так как почти вернулась в форму. Она не перестает удивлять публику своими образами.

На этот раз артистка покрасовалась у новогодней елки. Она вышла к камере в топе-хомуте и юбке с разрезом, а потом ее лук пропал, а на его месте получилось белое мини-платье. Звезда стала танцевать, едва прикрыв сокровенное.

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