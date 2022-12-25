Самбурская в тугом корсете обнажила свои прелести: даже юбку надевать не стала (горячие кадры)

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она прославилась благодаря сериалу «Универ». также артистка смогла стать певицей. Настасья не боится показывать свой характер. Она не раз вступала в перепалки с хейтерами. А в последнее время артистка стала регулярно демонстрировать свою спортивную фигуру.
По словам Настасьи, она много лет тренируется. Актриса порой демонстрирует стальной пресс. Однако она любит носить женственные платья, которые подчеркивают ее формы. 24 декабря брюнетка выложила смелые кадры. Она примерила корсет, который затянула до предела. Самбурская покрасовалась без юбки. Колготки подчеркнули ее точеные бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие признались, что мускулистая спина Настасьи их лишила дара речи. «Ой, какой вид», «Рельеф бомбический», «Сколько труда в каждом изгибе фигуры», «Слов нет», «Ну так хороша», «Прям девушка на миллион», «Поражаешь своей красотой», — стали писать подписчики.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды