Самбурская в тугом корсете обнажила свои прелести: даже юбку надевать не стала (горячие кадры)

По словам Настасьи, она много лет тренируется. Актриса порой демонстрирует стальной пресс. Однако она любит носить женственные платья, которые подчеркивают ее формы. 24 декабря брюнетка выложила смелые кадры. Она примерила корсет, который затянула до предела. Самбурская покрасовалась без юбки. Колготки подчеркнули ее точеные бедра.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».