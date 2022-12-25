Все в алом: Мерьем Узерли в мини-юбке и гольфиках предстала у елочки с крохой Лили и старшей дочкой Ларой

Раньше Узерли много путешествовала. Она даже появлялась на красной дорожке кинофестиваля в России. Однако в последнее время актриса чаще проводит время дома. 24 декабря она поделилась трогательными кадрами.

Звезда турецкого сериала в алой мини-юбке, удлиненном жакете и пудровых гольфах предстала у нарядной елки. Мерьем покрасовалась с дочками, которых облачила в одинаковые платья с воротничками. Восьмилетняя Лара заметно подросла. Годовая Лили держала маму за руку.

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