Все в алом: Мерьем Узерли в мини-юбке и гольфиках предстала у елочки с крохой Лили и старшей дочкой Ларой

Мерьем Узерли является турецко-немецкой актрисой. Многие полюбили ее после выхода сериала «Великолепный век», в котором она сыграла главную роль. Она не только в кино, но и в настоящей жизни артистка с легкостью сражает мужчин. Своего нового возлюбленного она скрывает. Их свадьба в 2021 году должна была состояться, но ее отложили из-за пандемии.
Раньше Узерли много путешествовала. Она даже появлялась на красной дорожке кинофестиваля в России. Однако в последнее время актриса чаще проводит время дома. 24 декабря она поделилась трогательными кадрами.
Звезда турецкого сериала в алой мини-юбке, удлиненном жакете и пудровых гольфах предстала у нарядной елки. Мерьем покрасовалась с дочками, которых облачила в одинаковые платья с воротничками. Восьмилетняя Лара заметно подросла. Годовая Лили держала маму за руку.
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Мерьем Узерли с дочками. Фото: соцсети звезды
Напомним, что старшую наследницу Мерьем родила, когда уже рассталась с турецким бизнесменом Джаном Атеше. А вот отца младшей дочки она скрывает. Известно лишь то, что он американский бизнесмен. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. «Очень стройная», «Наша любимая Хюррем», «Как они выросли», — стали писать в Сети.
Мерьем Узерли с дочками. Фото: соцсети звезды