«Еще один актер в доме будет»: Сергей Лазарев появился на спектакле восьмилетнего сына в школе (видео)

Недавно Сергей пришел в шок, когда четырехлетняя дочка Анна заявила ему, что Деда Мороза не существует. А 22 декабря певец привел ее на утренник в садик, где кроха прочитала стих Деду Морозу и Снегурочке.

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К слову, в этот же день Лазарев успел приехать на спектакль в школу к сыну Никите. Восьмилетний мальчик сыграл сразу две роли в постановке «Дюймовочка». Он был волшебником и лягушкой.