«Еще один актер в доме будет»: Сергей Лазарев появился на спектакле восьмилетнего сына в школе (видео)

Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Примечательно, что он завоевал множество наград. Певец не только дает концерты, но и много лет играет в театре. Он никогда не был обделен женским вниманием. Однако о личной жизни артист утаивает. Уже давно он растит двоих детей, рожденный от суррогатной мамы.
Недавно Сергей пришел в шок, когда четырехлетняя дочка Анна заявила ему, что Деда Мороза не существует. А 22 декабря певец привел ее на утренник в садик, где кроха прочитала стих Деду Морозу и Снегурочке.
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К слову, в этот же день Лазарев успел приехать на спектакль в школу к сыну Никите. Восьмилетний мальчик сыграл сразу две роли в постановке «Дюймовочка». Он был волшебником и лягушкой.
«Короче, походу еще один актер в доме будет», – решил певец.
Поклонники были восхищены игрой Никиты. Многие отметили, что он такой же талантливый, как папа. Примечательно, что мальчик растет копией папы. «Ой, какой классный», «Просто бесподобно танцует», «У него шикарно получается», «Никита унаследовал все лучшее от папы», «Он такой молодец у вас», — стали писать в Сети.
Никита Лазарев. Фото: соцсети звезды