И в 51 год фигура – конфетка: Кудрявцева в гипюровом платье с кружевной юбкой не скрыла свои прелести

Примечательно, что Кудрявцева в этом году развеяла слухи о проблемах в отношениях с молодым мужем Игорем Макаровым. Однако она признавалась, что страсть в их отношениях пропала. На этот раз у новогодней елки дома блондинка щегольнула в кружевном платье с легкой юбкой. Наряд с миниатюрным воротником дополнили лодочки на шпильке. Она похвасталась мерцающей сумкой.

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