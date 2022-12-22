И в 51 год фигура – конфетка: Кудрявцева в гипюровом платье с кружевной юбкой не скрыла свои прелести

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет несколько передач, а также зачастую становится ведущей концертов. В декабре блондинка уже успела отметиться в вечернем платье и вела «Песню года» с Сергеем Лазаревым. Звезда свободное время посвящает дочке Марие, которой четыре года.
Примечательно, что Кудрявцева в этом году развеяла слухи о проблемах в отношениях с молодым мужем Игорем Макаровым. Однако она признавалась, что страсть в их отношениях пропала. На этот раз у новогодней елки дома блондинка щегольнула в кружевном платье с легкой юбкой. Наряд с миниатюрным воротником дополнили лодочки на шпильке. Она похвасталась мерцающей сумкой.
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Наряд позволил Лере подчеркнуть стройные ноги и осиную талию. Поклонники были сражены тем, как выглядит 51-летняя телеведущая. «У вас стиль, к которому мы привыкли», «Какая же вы стройная», «Всем бы так выглядеть в 50 лет», «Ну что за блондинка», «Платье вам идет», «Для мужа нарядились?» — стали писать в Сети.