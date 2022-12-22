Наталья Рудова в жакете на голое тело кокетливо засветила «налившуюся» грудь: колье утонуло в ложбинке

Наталья Рудова уже давно снимается в кино. Она может похвастаться яркими ролями. Зрители любят ее за работу в сериале «Татьянин день». Ей удалось поработать с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. Она не боится подчеркивать свою фигуру не только в кино, но и в обычной жизни. В 39 лет звезда может похвастаться точеной фигурой.
Примечательно, что Рудова активно занимается спортом. на отдыхе она носит не только бикини, но и облегающие наряды, воздушные платья. А в декабре блондинка погрузилась в новые съемки. Она на новых кадрах предстала в смокинге. Жакет артистка надела на голое тело. Наталья блеснула округлой упругой грудь. На ее шее была бабочка с колье, которое спустилось в ложбинку.
«Это божественно», – заявила звезда.
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Поклонники были поражены тем, как выглядит Рудова. Многие отметили, что даже в костюме она выглядит очень привлекательно. «Неожиданно», «Ну как вам идет», «Камушки утонули в ложбинке», «Тут грудь главный герой», «Шикарная фигура», «Тот случай, когда красоту даже брюки не скроют», — стали писать в Сети.