Наталья Рудова в жакете на голое тело кокетливо засветила «налившуюся» грудь: колье утонуло в ложбинке

Примечательно, что Рудова активно занимается спортом. на отдыхе она носит не только бикини, но и облегающие наряды, воздушные платья. А в декабре блондинка погрузилась в новые съемки. Она на новых кадрах предстала в смокинге. Жакет артистка надела на голое тело. Наталья блеснула округлой упругой грудь. На ее шее была бабочка с колье, которое спустилось в ложбинку.

«Это божественно», – заявила звезда.

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