«Горох сейчас актуален»: Кети Топурия в платье-гармошке с принтом polka dot и жакете подчеркнула стройность ног

Кети Топурия уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». Она прославилась не только благодаря вокалу, но и своему чувству стиля. Певица не боится носить яркие платья и костюмы со сложными фасонами. Она лишь год назад родила сына Адама. Однако ей удалось быстро вернуться в форму.
В декабре у Кети особенно много концертов и съемок. Она старается всегда быть разной. На новом фото певица похвасталась стильным образом. Она облачилась в платье-гармошку с принтом polka dot. Наряд дополнял жакет в тон и белые босоножки. Топурия подчеркнула свою стройные и длинные ноги с помощью наряда. Многие поклонники осыпали ее комплиментами.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.
«Пожалуй начту с главного, и уверенно скажу, что горох сейчас актуален, хоть и поклонников у него не так много. Прямо скажем, данный принт для эстетов, поскольку его нужно уметь подать.
Горошек больше относится к ретро стилю, и когда появляется понимание этого, то и вопросы – как носить и с чем сочетать сводятся к нулю, поскольку многие образы у людей уже на подкорке. Например, любой образ с этим принтом хорошо будет сочетаться с красными губами, и с аксессуарами именно в красном цвете.
Образ, который можно наблюдать на Кети, также относится к ретро стилю, если быть точней, то это стиль 80-Х, который сейчас крайне актуален, стрейчевое мини платье в гармошку и оверсайз жакет, типичный образ модниц прошлых лет. В целом, аутфит универсален и подойдёт многим девушкам разного телосложения», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов не только стилист, но еще и fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro