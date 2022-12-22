«Горох сейчас актуален»: Кети Топурия в платье-гармошке с принтом polka dot и жакете подчеркнула стройность ног

Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценил стилист Руслан Громов.

«Пожалуй начту с главного, и уверенно скажу, что горох сейчас актуален, хоть и поклонников у него не так много. Прямо скажем, данный принт для эстетов, поскольку его нужно уметь подать.

Горошек больше относится к ретро стилю, и когда появляется понимание этого, то и вопросы – как носить и с чем сочетать сводятся к нулю, поскольку многие образы у людей уже на подкорке. Например, любой образ с этим принтом хорошо будет сочетаться с красными губами, и с аксессуарами именно в красном цвете.

Образ, который можно наблюдать на Кети, также относится к ретро стилю, если быть точней, то это стиль 80-Х, который сейчас крайне актуален, стрейчевое мини платье в гармошку и оверсайз жакет, типичный образ модниц прошлых лет. В целом, аутфит универсален и подойдёт многим девушкам разного телосложения», – высказался эксперт.