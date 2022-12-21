Муцениеце присела на корточки, бесстыдно показав интимное: упругая грудь прямо перед камерой

Теперь Агата снимает свой влог. Раньше она хвасталась семейной идиллией, а теперь показывает свои будни. Недавно актриса отправилась на шопинг. Так как ей часто приходится сниматься для ТВ и появляться на красных дорожках, она пополнила гардероб элегантными костюмами и юбками.

Муцениеце примерила черный костюм. Она присела на корточки, засветив свое декольте. Артистка обнажила грудь в лифчике. Она не скрыла даже родинку на интимном месте.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».