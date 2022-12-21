Муцениеце присела на корточки, бесстыдно показав интимное: упругая грудь прямо перед камерой

Агата Муцениеце продолжает сниматься в кино. Ей также не раз удалось попробовать себя в качестве телеведущей. Звезда «Закрытой школы» уже два года состоит в разводе. Она стала чаще выходить в свет и даже похудела. Но если Павел Прилучный недавно снова женился, его экс-супруга не спешит заводить новые отношения.
Теперь Агата снимает свой влог. Раньше она хвасталась семейной идиллией, а теперь показывает свои будни. Недавно актриса отправилась на шопинг. Так как ей часто приходится сниматься для ТВ и появляться на красных дорожках, она пополнила гардероб элегантными костюмами и юбками.
Муцениеце примерила черный костюм. Она присела на корточки, засветив свое декольте. Артистка обнажила грудь в лифчике. Она не скрыла даже родинку на интимном месте.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она стала более открытой и смелой. «Вот это красотка», «Декольте забрало все внимание», «Грудь убежала», «Какая вы смелая», «Шикарные образы», «Ну если без блузки будете ходить, то берите черное», «Ох, горячо», — стали писать в Сети.