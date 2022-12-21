Нюша засветила эротическое белье на светском рауте в Москве: поманила своими прелестями

Нюша много лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной. Теперь певица знаменита на всю страну. Однако она редко дает концерты, так как лишь год назад стала мамой во второй раз. Артистка перебралась в Дубай, где растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Однако она не перестает работать над фигурой.
В декабре Нюша приехала в Москву. Она решила отправится на празднование 20-летия журнала Hello, где собралось много селебрити. Певица для первого выхода в свет за долгое время выбрала черный брючный костюм. Она накрасила губы алой помадой и надела каблуки. Изюминкой образа стало декольте. Звезда блеснула грудью в эротическом белье.
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Публика заметила, что Нюша постройнела. Многие восхитились тем, как выглядит певица. Ее осыпали комплиментами. Но некоторые посчитали такой лук неподобающим для молодой мамы. «Сразу видно, кто пришел», «Шикарный наряд», «Ой, а что там за лифчик?», «Готова для ночи с мужем?», «Соблазнительный лук», — стали писать подписчики.