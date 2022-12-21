Нюша засветила эротическое белье на светском рауте в Москве: поманила своими прелестями

В декабре Нюша приехала в Москву. Она решила отправится на празднование 20-летия журнала Hello, где собралось много селебрити. Певица для первого выхода в свет за долгое время выбрала черный брючный костюм. Она накрасила губы алой помадой и надела каблуки. Изюминкой образа стало декольте. Звезда блеснула грудью в эротическом белье.

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