Только «вишенки» прикрыла: Бузова в платье с разрезами оголила шаровидную грудь на камеру, шокировав публику

Ольга Бузова уже давно прославилась на всю страну. Она ведет телепередачи и дает концерты. Артистка не перестает удивлять публику своими образами. В последнее время она особенно много работает над фигурой, так как поправилась. Однако это не мешает ей щеголять в откровенных луках не только на съемках.
20 декабря Ольга в очередной раз удивила поклонников. Она предстала в кожаном платье по фигуре с откровенным декольте. Разрезы прямо на груди позволили ей засветить сокровенное. Телеведущая лишь слегка прикрыла свои «вишенки». Наряд Moschino подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Бузова устроила смелые танцы на камеру.
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Примечательно, что в таком наряде Ольга отправилась на красную дорожку премии Fashion.TV. Она без стеснения позировала перед папарацци. Публика была шокирована, увидев ее лук. «Да чего уж там, давай topless», «Боже, что это было!», «Я одна в шоке?», «Что происходит с этой девушкой?», «Перепутала спальню и ковровую дорожку?» — стали писать в Сети.