Только «вишенки» прикрыла: Бузова в платье с разрезами оголила шаровидную грудь на камеру, шокировав публику

20 декабря Ольга в очередной раз удивила поклонников. Она предстала в кожаном платье по фигуре с откровенным декольте. Разрезы прямо на груди позволили ей засветить сокровенное. Телеведущая лишь слегка прикрыла свои «вишенки». Наряд Moschino подчеркнул каждый изгиб ее фигуры. Бузова устроила смелые танцы на камеру.

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