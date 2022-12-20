Настасья Самбурская в алом платье в пол оголила пышное декольте: подберите слюнки (горячее фото)

Уже несколько дней Самбурская находится на съемках. Она примеряет разные образы. К слову, актриса не перестает удивлять поклонников своей женственность. На этот раз она запечатлелась в шелковом платье в пол алого цвета. Наряд позволил ей обнажить упругую грудь. Лук дополнили перчатки и меховое боа.

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