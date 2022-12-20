Настасья Самбурская в алом платье в пол оголила пышное декольте: подберите слюнки (горячее фото)

Настасья Самбурская уже давно снимается в кино. Она не скрывает, что славу ей принес сериал «Универ». Актриса также стала певицей и теперь порой выступает на публике. Своей внешности она уделяет много внимания. Порой звезда даже делится кадрами, на которых играет мышцами на камеру. Она активно занимается спортом.
Уже несколько дней Самбурская находится на съемках. Она примеряет разные образы. К слову, актриса не перестает удивлять поклонников своей женственность. На этот раз она запечатлелась в шелковом платье в пол алого цвета. Наряд позволил ей обнажить упругую грудь. Лук дополнили перчатки и меховое боа.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены тем, как выглядит Настасья. Многие отметили, что она обладает обаянием, как у голливудских див 40-50 годов. «Ох, вот это фигура», «Это ваш образ», «Просто бесподобная», «Какая у вас талия», «Это просто лишает дара речи», «Красный ваш цвет, прям нет сомнений», — стали писать подписчики.