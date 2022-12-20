Севастьянова в крохотном платье засветила сокровенное: у всех отвисла челюсть

Каролина Севастьянова уже не участвует в соревнованиях. Она давно завершила карьеру. Спортсменка не скрывает, что теперь редко тренируется, но ей удается оставаться в форме. Олимпийская чемпионка много путешествует. Недавно она рассталась с бойфрендом спустя 5 лет отношений. Звезда при этом уехала в Монако, где обычно проводила время не одна.
И теперь Каролина все чаще делится пикантными кадрами. На днях она блеснула декольте в мини-платье. Гимнастка каждый раз наряжается для прогулок. А вот теперь она показала свой праздничный лук. Спортсменка готовится к Новому году, выбирая лук.
На этот раз Севастьянова в крохотном платье с прозрачным корсетом и бахромой. Она блеснула налившимся бюстом и едва прикрыла «межножье».
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, в какой форме находится чемпионка. Ее смелый лук лишь подчеркнул достоинства Каролина. «Вот это нимфа», «Сказочный образ», «Очень соблазнительное декольте», «Ножки бесконечные», «Хороша», «Коротковат наряд», «Все видно или мне кажется?», «Ослеплены», — стали писать в Сети.