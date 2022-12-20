Севастьянова в крохотном платье засветила сокровенное: у всех отвисла челюсть

И теперь Каролина все чаще делится пикантными кадрами. На днях она блеснула декольте в мини-платье. Гимнастка каждый раз наряжается для прогулок. А вот теперь она показала свой праздничный лук. Спортсменка готовится к Новому году, выбирая лук.

На этот раз Севастьянова в крохотном платье с прозрачным корсетом и бахромой. Она блеснула налившимся бюстом и едва прикрыла «межножье».

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