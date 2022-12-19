В глазах счастье: Арзамасова в алом платье чувственно станцевала на льду с Авербухом в его день рождения

Несмотря на свою занятость, Лиза поддерживает огонь в отношениях с Ильей Авербухом. Пара поддерживает друг друга, а также они ходят в рестораны. А вот 18 декабря актриса трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения. В особенный день фигурист выступил на уличном катке вместе с супругой.

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Арзамасова в алом платье закружилась на льду. Пара показала поддержки и нежность на публике. Чувственный танец восхитил публику.