В глазах счастье: Арзамасова в алом платье чувственно станцевала на льду с Авербухом в его день рождения

Лиза Арзамасова уже давно строит карьеру в кино. Она прославилась на всю страну благодаря роли Галины Сергеевны из «Папиных дочек». И скоро актриса снова вернется в этот образ, так как готовятся съемки продолжения сериала. Также она участвует в «Ледниковом периоде», играет в театре и растит сына Льва.
Несмотря на свою занятость, Лиза поддерживает огонь в отношениях с Ильей Авербухом. Пара поддерживает друг друга, а также они ходят в рестораны. А вот 18 декабря актриса трогательно поздравила возлюбленного с днем рождения. В особенный день фигурист выступил на уличном катке вместе с супругой.
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Арзамасова в алом платье закружилась на льду. Пара показала поддержки и нежность на публике. Чувственный танец восхитил публику.
Поклонники восхитились парой. Многие поразились тому, в какой форме находится чемпион в 49 лет. Другие осыпали комплиментами Арзамасову. Напомним, что ранее супругов критиковали из-за большой разницы в возрасте. Однако влюбленные доказали, что им хорошо вместе. «Счастливые такие», «Как красиво», «Ох, какие классные», — стали писать фанаты.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды