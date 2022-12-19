Рианна впервые показала семимесячного сына: очаровал всех улыбкой

После родов Рианна не спешит худеть. На публике она появляется в смелых нарядах, подчеркивая свои формы. А вот ребенка артистка скрывала до недавнего времени.

На видео, которое она выложила в Сеть, малыш улыбается на камеру. Он произнес несколько звуков. Рианна едва смогла удержать в руках свой смартфон.

«Ты пытаешься отобрать мамин телефон?» – произнесла певица.

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