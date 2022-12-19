Рианна впервые показала семимесячного сына: очаровал всех улыбкой

Рианна уже давно стала мировой знаменитостью. Ее песни стали вечными хитами. Она недавно анонсировала свое выступление на Супербоул в 2023 году. А пока артистка наслаждается семейной идиллией. В этом году она впервые стала мамой. Звезда родила сына от рэпера A$AP Rocky. Малыш появился на свет с Лос-Анджелесе.
После родов Рианна не спешит худеть. На публике она появляется в смелых нарядах, подчеркивая свои формы. А вот ребенка артистка скрывала до недавнего времени.
На видео, которое она выложила в Сеть, малыш улыбается на камеру. Он произнес несколько звуков. Рианна едва смогла удержать в руках свой смартфон.
«Ты пытаешься отобрать мамин телефон?» – произнесла певица.
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У крохи курчавые волосы и выразительные бровки. Он был в кресле безопасности в машине. Рианна любовалась своим сыном. К слову, пока его имя хранит в тайне. Примечательно, что мальчику уже семь месяцев. Пара привезла его в Малибу. Папарацци подловили их во время прогулки на пляже. Многие решили, что поэтому звезда и обнародовала видео. Ее сын покорил сеть своей улыбкой и обаянием.
Сын Рианны. Фото: соцсети