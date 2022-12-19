Пикантное фото из спальни: Клава Кока в мужских трусах свела с ума поклонников «сдобной» фигурой

Клава Кока уже давно прославилась на всю страну. Она стала кумиром молодежи. Блондинка не перестает удивлять поклонников не только новыми песнями и дуэтами. Она не боится оголять прелести фигуры в откровенных нарядах. При этом недавно артистка поймала букет невесты на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана.
Примечательно, что у Клавы нет жениха. Она не перестает выбирать броские образы, чтобы быть всегда в центре внимания. Певица лишь на днях устроила себе выходные. Она стала делится домашними кадрами. Накануне артистка блеснула грудью в майке.
А вот 18 декабря Кока уже выложила пикантное фото из спальни. Она распахнула рубашку, оголив фигуру в белом нижнем белье. Однако блондинка выбрала трусы-шорты в мужском стиле.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были удивлены. Многие осыпали ее комплиментами. Клава озадачила фанатов своим бельем. «Ой, какие труселя», «Ты панталоны в бабушки украла?», «Какая сдобная фигурка», «Хороша до безумия», «Очень миленькая», «Боксеры носишь, удобно», «Какая фигурка подтянутая», — прокомментировали пост подписчики.