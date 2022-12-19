Пикантное фото из спальни: Клава Кока в мужских трусах свела с ума поклонников «сдобной» фигурой

Примечательно, что у Клавы нет жениха. Она не перестает выбирать броские образы, чтобы быть всегда в центре внимания. Певица лишь на днях устроила себе выходные. Она стала делится домашними кадрами. Накануне артистка блеснула грудью в майке.

А вот 18 декабря Кока уже выложила пикантное фото из спальни. Она распахнула рубашку, оголив фигуру в белом нижнем белье. Однако блондинка выбрала трусы-шорты в мужском стиле.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».