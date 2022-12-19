Севастьянова в шелковом платье обнажила тугую грудь: без лифчика «разъехались близняшки»

Каролина Севастьянова уже давно прославилась на всю страну. Она является художественной гимнасткой. Ей удалось завоевать множество наград, в том числе и олимпийское золото. Она то и дело отправляется в путешествия, так как завершила карьеру. Гимнастка сбежала от зимы в Монако, где находится уже не одну неделю.
На этот раз Севастьянова все чаще делится пикантными кадрами. Она рассталась с бойфрендом спустя 5 лет отношений, поэтому веселится с подругами. На днях брюнетка покрасовалась в просвечивающем наряде. А теперь гимнастка в черном шелковом платье не скрыла пышное декольте. Она обнажила тугой бюст без лифчика, поманив ложбинкой греха.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Каролина. Многие восхитились тем, как выглядит звезда. «Ох, вот это наряд», «Какая вы сногсшибательная», «А это декольте сражает», «Глаза красивые», «Ой, от этого вида побежали мурашки», «Какая вы сдобная», «Разъехались близняшки», «Хороша, чертовка», «Взгляд падает в ложбинку», — стали писать подписчики.