Севастьянова в шелковом платье обнажила тугую грудь: без лифчика «разъехались близняшки»

На этот раз Севастьянова все чаще делится пикантными кадрами. Она рассталась с бойфрендом спустя 5 лет отношений, поэтому веселится с подругами. На днях брюнетка покрасовалась в просвечивающем наряде. А теперь гимнастка в черном шелковом платье не скрыла пышное декольте. Она обнажила тугой бюст без лифчика, поманив ложбинкой греха.

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