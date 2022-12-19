«Иван не врубается»: Подольская показала, как двухлетний сын растерялся на новогоднем утреннике

Наталья Подольская уже давно строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что не обошла по популярности мужа Владимира Преснякова. Однако порой они вместе выступают на сцене. У супругов подрастают сыновья: семилетний Артемий и двухлетний Иван. Они часто возят малышей на море, но в декабре звездная семья осталась в Москве.
На этот раз Подольская поделилась трогательными кадрами. Она отменила все важные дела, чтобы поддержать своего младшего сына, который отправился на новогодний утренник. Певица засняла, как малыши играют с Дедом Морозом и пытаются сделать все, чтобы елочка замерцала огоньками.
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Однако Ваня растерялся, когда все стали исполнять танец маленьких утят. Мальчик не знал, что делать. Однако к нему пришла воспитательница и стала подсказывать движения.
«Ваня не врубается», — заметила Наталья.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами малыша. «Он такой солнечный», «Просто чудо», «Ой, как я его понимаю», «Иван просто такое не танцует», «Как это мило», «Кадры, которые пойдут в семейный альбом», «А он просто другой танец учил», — стали писать пользователи Сети.
Иван Пресняков. Фото: соцсети звезды