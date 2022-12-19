«Иван не врубается»: Подольская показала, как двухлетний сын растерялся на новогоднем утреннике

На этот раз Подольская поделилась трогательными кадрами. Она отменила все важные дела, чтобы поддержать своего младшего сына, который отправился на новогодний утренник. Певица засняла, как малыши играют с Дедом Морозом и пытаются сделать все, чтобы елочка замерцала огоньками.

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Однако Ваня растерялся, когда все стали исполнять танец маленьких утят. Мальчик не знал, что делать. Однако к нему пришла воспитательница и стала подсказывать движения.