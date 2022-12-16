Маленькая леди: семилетняя принцесса Шарлотта в пальто с воротничком и босоножках появилась на службе в храме

И 15 декабря супруги отправились в Вестминстерское аббатство. Там состоялся служба гимнов – концерт «Вместе на Рождество». Миддлтон первая появилась на публике. Она облачилась в пальто на запах винного цвета и лодочки. Принц Уильям подобрал галстук к костюму в тон ее наряда. Пара с собой привела старших наследников.

Принц Джордж заметно подрос. Он был в костюме, как отец. А семилетняя принцесса Шарлотта восхитила всех, облачившись в пальто с воротником и босоножки с черными колготками. Она оделась в одной гамме с Кэтрин.

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