Маленькая леди: семилетняя принцесса Шарлотта в пальто с воротничком и босоножках появилась на службе в храме

Британская королевская семья постоянно находится под пристальным внимание прессы. Если принц Гарри и его жена Меган Маркл этого не выдержали и уехали в США, то принц Уильям справляется с обязанностями. Его жена Кейт Миддлтон уже давно завоевала любовь англичан. Она занимается не только основными обязанностями, но и растит троих детей.
И 15 декабря супруги отправились в Вестминстерское аббатство. Там состоялся служба гимнов – концерт «Вместе на Рождество». Миддлтон первая появилась на публике. Она облачилась в пальто на запах винного цвета и лодочки. Принц Уильям подобрал галстук к костюму в тон ее наряда. Пара с собой привела старших наследников.
Принц Джордж заметно подрос. Он был в костюме, как отец. А семилетняя принцесса Шарлотта восхитила всех, облачившись в пальто с воротником и босоножки с черными колготками. Она оделась в одной гамме с Кэтрин.
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Принц Уильям с детьми и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Миддлтон улыбалась и держалась уверенно. Дети, которые обычно могут кривляться, тоже были сдержанны. Отметим, что это мероприятие, которое снимается для телевидения, будет показано зрителям в Великобритании в сочельник.