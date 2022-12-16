Вот чем любуется Тимати: модель Валя Иванова в прозрачном нижнем белье обнажила свои «спелые» формы

Тиматиуже давно стал одним из самых завидных холостяков. Он с радостью ходит на свадьбы друзей, но сам не спешит вступать в брак. У него есть дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. За последние два года он не раз отметился с привлекательными девушками. Но вот уже несколько месяцев на публике артист появляется с Валей Ивановой.
Недавно пара отметилась на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой. 19-летняя модель любит носить короткие платья, а ее образы украшают дорогостоящие украшения. По всей видимости, слухи о расставании оказалось неправдой.
А 15 декабря Валя поделилась пикантными кадрами. Она покрасовалась в кружевном белье на камеру, повернувшись упругим тылом. Потом избранница рэпера блеснула грудью в прозрачном лифчике.
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Иванова не стала скрывать красоту фигуры. Более того, она заявила, что спешит в спортзал, так как намерена держать себя в форме.
«Вау, вот это фигурка», «Выглядит на 30 лет», «Тут сложно сказать, что шикарнее белье или фигурка», «Ну все, теперь никто не уснет», «Тимур умеет выбирать себе девушек», — стали писать в Сети.