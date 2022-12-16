Вот чем любуется Тимати: модель Валя Иванова в прозрачном нижнем белье обнажила свои «спелые» формы

Недавно пара отметилась на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой. 19-летняя модель любит носить короткие платья, а ее образы украшают дорогостоящие украшения. По всей видимости, слухи о расставании оказалось неправдой.

А 15 декабря Валя поделилась пикантными кадрами. Она покрасовалась в кружевном белье на камеру, повернувшись упругим тылом. Потом избранница рэпера блеснула грудью в прозрачном лифчике.

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