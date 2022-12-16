Хочет еще короче: Виктория Боня сделала стрижку 10-летней дочке от миллионера Алекса Смерфита

Виктория Боня уже много лет работает на телевидении, занимается своим бизнесом и появляется на красных дорожках. Бывшая звезда «Дома-2» живет в Монако, где растит дочку Анджелину, рожденную от миллионера Алекса Смерфита. Недавно она возила ее в Швейцарию, где они катались на коньках и гуляли в горах.
В последнее время наследница часто манипулирует мамой. Она забрала себе ее новый планшет, а готовит дома и моет посуду только за деньги. Однако Боня решила поощрять дочку за работу по дому. А вот после поездки Анджелина не захотела идти в школу. Она заявила, что болеет.
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Однако Виктория нашла способ, как поднять ей настроение. Она решила подстричь дочку. Светская львица срезала ее локоны, оставив небрежный каскад чуть ниже плеч. Примечательно, что Анджелина заявила, что можно еще короче сделать, чтобы было каре.
«Как только сделала дочке стрижку, она сразу же выздоровела», – иронично заявила звезда.
Поклонники отметили, что Виктория хорошо стрижет. Многие отметили, что новая стрижка очень идет ее дочке. В Сети ей стали писать комплименты. «Вот это куколка», «Как классно получилось», «Словно стала легче», «А у вас легкая рука», «Классная стрижка», «И в салон идти не надо», «Дочка красотка», — стали писать подписчики.
Анджелина Смерфит. Фото: соцсети звезды