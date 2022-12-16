Хочет еще короче: Виктория Боня сделала стрижку 10-летней дочке от миллионера Алекса Смерфита

В последнее время наследница часто манипулирует мамой. Она забрала себе ее новый планшет, а готовит дома и моет посуду только за деньги. Однако Боня решила поощрять дочку за работу по дому. А вот после поездки Анджелина не захотела идти в школу. Она заявила, что болеет.

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Однако Виктория нашла способ, как поднять ей настроение. Она решила подстричь дочку. Светская львица срезала ее локоны, оставив небрежный каскад чуть ниже плеч. Примечательно, что Анджелина заявила, что можно еще короче сделать, чтобы было каре.