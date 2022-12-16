Арзамасова и Авербух привели годовалого сына на репетицию ледового шоу, нарядив в костюм львенка

Недавно Илья пришел на премьеру сказки «Золушка» в театр, где главную роль сыграла его супруга. Тогда он взял с собой годовалого сына, которого мама впервые взяла на сцену. А 15 декабря фигурист уже устроил репетицию своего нового проекта «Волшебники страны Оз». И теперь уже Арзамасова пришла его поддержать.

Примечательно, что сына по имени Лев они нарядили в костюм львенка. Фигурист с ним прокатился на льду.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».