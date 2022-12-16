Арзамасова и Авербух привели годовалого сына на репетицию ледового шоу, нарядив в костюм львенка

Илья Авербух давно является известным фигуристом. Он также выступает в качестве постановщика и режиссера. Много лет спортсмен работает на «Ледниковом периоде». Именно там он познакомился с будущей женой Лизой Арзамасовой. А также каждый год чемпион создает для зрителей спектакли на льду.
Недавно Илья пришел на премьеру сказки «Золушка» в театр, где главную роль сыграла его супруга. Тогда он взял с собой годовалого сына, которого мама впервые взяла на сцену. А 15 декабря фигурист уже устроил репетицию своего нового проекта «Волшебники страны Оз». И теперь уже Арзамасова пришла его поддержать.
Примечательно, что сына по имени Лев они нарядили в костюм львенка. Фигурист с ним прокатился на льду.
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Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
«Было приятно смотреть с каким интересом Лев наблюдал за теми фрагментами спектакля, которые мы показывали.
Хочу сказать большое спасибо всем ребятам, которые сегодня выступали. Спасибо всей моей команде, которая блестяще провела этот пресс-день. Конечно же, благодарю Лизу за всестороннюю поддержку», – отметил спортсмен.
Поклонники восхитились дружной семьей. А многие отметили, что сыну Авербуха идет костюм, поэтому он может стать частью спектакля.
Лиза Арзамасова с сыном и Илья Авербух. Фото: соцсети звезды