«Меньше инсультов и инфарктов»: Анна Семенович объяснила, почему мужчинам нравится большой бюст

Исполнительница Анна Семенович призналась, что ее выдающаяся грудь радует мужчин. И этому есть научное обоснование.
Семенович поделилась интересным фактом о том, что представители сильного пола вспоминают грудное вскармливание во время любования большим бюстом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Учение доказали, что у мужчины, который ежедневно смотрит на большую красивую женскую грудь, вырабатываются гормоны счастья, потому что ему кажется, что там молочко», – рассказала артистка.