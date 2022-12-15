«Меньше инсультов и инфарктов»: Анна Семенович объяснила, почему мужчинам нравится большой бюст

«Знаешь, это что-то из детства. Когда мужчина смотрит на большую грудь, то у него меньше инсультов и инфарктов. А если он еще ее потрогал, то он самый счастливый на свете!», – посмеялась Анна Семенович в шоу Аллы Довлатовой.