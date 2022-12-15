«Меньше инсультов и инфарктов»: Анна Семенович объяснила, почему мужчинам нравится большой бюст

Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Global Look Press 

Артистка уверена, что ее грудь улучшила самочувствие многих поклонников.

Исполнительница Анна Семенович призналась, что ее выдающаяся грудь радует мужчин. И этому есть научное обоснование.

Семенович поделилась интересным фактом о том, что представители сильного пола вспоминают грудное вскармливание во время любования большим бюстом.

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«Учение доказали, что у мужчины, который ежедневно смотрит на большую красивую женскую грудь, вырабатываются гормоны счастья, потому что ему кажется, что там молочко», – рассказала артистка.

«Знаешь, это что-то из детства. Когда мужчина смотрит на большую грудь, то у него меньше инсультов и инфарктов. А если он еще ее потрогал, то он самый счастливый на свете!», – посмеялась Анна Семенович в шоу Аллы Довлатовой.

Напомним, ранее Анна Семенович похвасталась преобразившимися формами.

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