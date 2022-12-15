Севастьянова без юбки закинула ножки вверх, бесстыдно обнажив округлый тыл: лишила дара речи поклонников

Вот уже несколько недель Каролина находится в Монако. Она без стеснения позирует в мини-бикини. А для похода в ресторан чемпионка выбирает соблазнительные платья. Однако на этот раз гимнастка выложила кадр с фотосессии.

Она в кожаном корсете и колготках задрала ножки вверх, подперев поясницу руками. Севастьянова засветила округлые ягодицы во всей красе, так как позировала без юбки.

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