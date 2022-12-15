Севастьянова без юбки закинула ножки вверх, бесстыдно обнажив округлый тыл: лишила дара речи поклонников

Каролина Севастьянова стала заслуженным мастером спорта России и олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Однако свою карьеру она завершила более пяти лет назад. Теперь спортсменка регулярно путешествует. Лишь иногда она участвует в телевизионных шоу. Звезда не перестает держать себя в форме.
Вот уже несколько недель Каролина находится в Монако. Она без стеснения позирует в мини-бикини. А для похода в ресторан чемпионка выбирает соблазнительные платья. Однако на этот раз гимнастка выложила кадр с фотосессии.
Она в кожаном корсете и колготках задрала ножки вверх, подперев поясницу руками. Севастьянова засветила округлые ягодицы во всей красе, так как позировала без юбки.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Некоторых поклонников Каролина лишила дара речи. Однако большая часть подписчиков восхитилась ее фигурой. «Вот это растяжка», «Новое прочтение упражнения Березка», «Ох, вот это бесконечные ноги», «Какие у вас шикарные бедра», «А юбку забыла?», «Слишком пошло смотрится», «Нелепая поза», «Нет слов», — стали писать в Сети.