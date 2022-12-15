Севастьянова без юбки закинула ножки вверх, бесстыдно обнажив округлый тыл: лишила дара речи поклонников

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Чемпионка блеснула растяжкой на камеру. Пикантное фото оказалась в Сети.

Каролина Севастьянова стала заслуженным мастером спорта России и олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Однако свою карьеру она завершила более пяти лет назад. Теперь спортсменка регулярно путешествует. Лишь иногда она участвует в телевизионных шоу. Звезда не перестает держать себя в форме.

Вот уже несколько недель Каролина находится в Монако. Она без стеснения позирует в мини-бикини. А для похода в ресторан чемпионка выбирает соблазнительные платья. Однако на этот раз гимнастка выложила кадр с фотосессии.

Она в кожаном корсете и колготках задрала ножки вверх, подперев поясницу руками. Севастьянова засветила округлые ягодицы во всей красе, так как позировала без юбки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Некоторых поклонников Каролина лишила дара речи. Однако большая часть подписчиков восхитилась ее фигурой. «Вот это растяжка», «Новое прочтение упражнения Березка», «Ох, вот это бесконечные ноги», «Какие у вас шикарные бедра», «А юбку забыла?», «Слишком пошло смотрится», «Нелепая поза», «Нет слов», — стали писать в Сети.

Читайте также