«Безвкусицу создают»: Бородина щегольнула в модной куртке бежевого цвета, но прогадала с трикотажным платьем

Ксения Бородина уже давно стала популярной телеведущей. Она ведет не только шоу «Дом-2», но и новый проект «Женский клуб». После развода с Курбаном Омаровым Ксения стала чаще выходить в свет. Поклонники заметили, что и ее стиль стал более смелым. Она то и дело предстает в вечерних платьях и мини-юбках.
На днях Бородина решила провести вечер с подругами. Она выбрала для прогулки монохромный лук в бежевом цвете. Стеганую куртку с овчиной телеведущая надела с трикотажной юбкой с разрезом. Ее наряд дополнили ботинки на шнуровке. С собой она вязала черную кожаную сумку. Ксения не стала надевать капюшон.
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Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.
«Не помню у Ксюши немодных образов, но часто встречаются безвкусные. Этот к ним относится. Куртка классная, стильная – стеганная, на прокладки из искусственной или на натуральной овчины, хорошей длины. Никаких претензий. Ботинки кажуальные, хорошо миксуются с курткой. Безвкусицу создают сумку и платья.
Вообще платье трикотажное. Этот уютный теплый материал прекрасно сочетается с повседневными вещами, но плиссировка играет злую шутку. Она вот совсем никак не хочет играть в одной команде с курткой и ботинками. Еще и классическая сумка из тяжкого люкса добавляет дисбаланс.
Здесь нужно или убирать плиссировку – просто платье-миди в рубчики, а руки рюкзачок. Или - снимать куртку. Вместо нее надеть пальто, шубка. И обувь поменять на что-то из классики или прям совсем рисковать и уходить в спорт-шик или стрит-стайл. В таком виде образ не играет», – высказался эксперт.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro
Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».
Наз Маер. Фото: Teleprogramma.pro