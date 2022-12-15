«Безвкусицу создают»: Бородина щегольнула в модной куртке бежевого цвета, но прогадала с трикотажным платьем

Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил модельер Наз Маер.

«Не помню у Ксюши немодных образов, но часто встречаются безвкусные. Этот к ним относится. Куртка классная, стильная – стеганная, на прокладки из искусственной или на натуральной овчины, хорошей длины. Никаких претензий. Ботинки кажуальные, хорошо миксуются с курткой. Безвкусицу создают сумку и платья.

Вообще платье трикотажное. Этот уютный теплый материал прекрасно сочетается с повседневными вещами, но плиссировка играет злую шутку. Она вот совсем никак не хочет играть в одной команде с курткой и ботинками. Еще и классическая сумка из тяжкого люкса добавляет дисбаланс.

Здесь нужно или убирать плиссировку – просто платье-миди в рубчики, а руки рюкзачок. Или - снимать куртку. Вместо нее надеть пальто, шубка. И обувь поменять на что-то из классики или прям совсем рисковать и уходить в спорт-шик или стрит-стайл. В таком виде образ не играет», – высказался эксперт.