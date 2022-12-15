«Вот это раздобрела! Живот торчит»: Бузова в мерцающем платье на голое тело сразила публику мощными формами

На этот раз Ольга провела весь день на съемках. В «Останкино» она щегольнула в серебристом платье в пол перед Дмитрием Маликовым. Телеведущая подчеркнула свой скромный бюст. А вот вечером она приготовилась к выступлению на сцене. Бузова облачилась в мерцающее мини-платье и серебристые сапоги. От белья она отказалась.

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