«Вот это раздобрела! Живот торчит»: Бузова в мерцающем платье на голое тело сразила публику мощными формами

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Она продолжает вести передачи и шоу. Артистка в 36 лет не перестает работать над фигурой, так как ей регулярно приходится сниматься в откровенных нарядах. Однако во время поездок и длительных съемок порой она позволяет себе ужинать в ресторанах, поэтому ее все чаще уличают в несовершенствах фигуры.
На этот раз Ольга провела весь день на съемках. В «Останкино» она щегольнула в серебристом платье в пол перед Дмитрием Маликовым. Телеведущая подчеркнула свой скромный бюст. А вот вечером она приготовилась к выступлению на сцене. Бузова облачилась в мерцающее мини-платье и серебристые сапоги. От белья она отказалась.
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На сцене звезда исполнила несколько хитов. Она танцевала виляя бедрами. Ольга не скрыла свои мощные бедра. А некоторые фанаты заметили, что у артистки выпирает животик. Телеведущей стали писать, что наряд свободного кроя не скрыл преобразившуюся фигуру.
«Ой, а когда она так поправилась?», «Наряд ее полнит или наоборот, видно все, что скрыто», «Животик-то торчит», «Такая немаленькая Оля», "Платье такое симпатичное","Вот это раздобрела! Живот торчит«, «Спорт не помог», — стали писать в Сети.