«Вишенки торчат под лифом»: Ким Кардашьян в мокром белье засветила интимные прелести на пляже (горячие фото)

И 13 декабря Ким решила устроить себе отпуск. Она устроила фотосессию на побережье океана. Американская дива в белом нижнем белье уселась в воду. Она намочила свои трусы и лифчик, засветив округлую грудь во всей красе. Кардашьян продемонстрировала свой плоский живот и легендарные ягодицы.

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