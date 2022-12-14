«Вишенки торчат под лифом»: Ким Кардашьян в мокром белье засветила интимные прелести на пляже (горячие фото)

Ким Кардашьян уже давно стала самой известной женщиной во всем мире. Не так давно она отметила свое 42-летие в кругу близких. Участница скандального реалити-шоу не перестает удивлять смелыми образами и своими формами. За последний год ее объемы заметно уменьшились. Однако ей до сих пор есть, чем похвастаться.
И 13 декабря Ким решила устроить себе отпуск. Она устроила фотосессию на побережье океана. Американская дива в белом нижнем белье уселась в воду. Она намочила свои трусы и лифчик, засветив округлую грудь во всей красе. Кардашьян продемонстрировала свой плоский живот и легендарные ягодицы.
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Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды
Прозрачная вода ласкала бедра знаменитости. Она даже не стала прикрывать свои прелести. Пользователи сети были ошарашены горячими фото. Многие признались, что Ким лишила их дара речи. «Ох, какая», «Видно все», «Вишенки торчат под лифом», «А это не купальник! Грудь так красиво лежит», «Как это пикантно», «В мокрых трусиках — это эффектно», — стали писать подписчики.
Ким Кардашьян. Фото: соцсети звезды